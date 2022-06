Ronaldo admite vir a jogar com Cristianinho

No dia em que o filho mais velho faz 12 anos, o craque português deixou uma questão no ar em forma de desafio, admitindo a hipótese de prolongar a carreira para que possa ainda vir a atuar com o rapaz.

Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, celebra nesta sexta-feira o 12.º aniversário e o pai recorreu às redes sociais, para assinalar a efeméride. O craque português, de 37 anos, deixou uma mensagem ao filho mais velho, em jeito de questão, que é simultaneamente um desafio. "Ainda vamos jogar juntos?", pode ler-se a propósito.

"Feliz aniversário meu filho! Como o tempo passa a correr...?! Será que ainda vamos jogar juntos?!", escreveu o jogador do Manchester United nas redes sociais.

"O mais importante é continuares a ser o menino que és, com um coração enorme! Muitas felicidades, filhote! O papá ama-te muito", concluiu.