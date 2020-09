Ronaldo agradecido por ter chegado aos 100 golos por Portugal

JN Hoje às 19:06 Facebook

Através das redes sociais, o capitão de Portugal partilhou uma fotografia com os restantes jogadores da seleção para comemorar o feito inédito no futebol europeu.

Quase 24 horas depois de ter voltado a fazer história, Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para festejar o golo 100 (e o 101) por Portugal, conseguido ontem, na Suécia, onde a equipa das quintas ganhou por 0-2.

"Obrigado a todos os meus colegas, treinadores e staff da seleção que me ajudaram a atingir esta marca histórica", escreveu CR7, ele que se tornou no primeiro jogador a chegar à centena de golos por uma seleção europeia. A mensagem é acompanhada por uma fotografia com todos os restantes futebolistas convocados por Fernando Santos.

Ronaldo corre agora para superar os 109 golos do iraniano Ali Daei e tornar-se no maior goleador de sempre ao serviço de uma seleção.