Ronaldo ameaçou deixar o futebol por causa de Messi

A atribuição da Bola de Ouro em 2019, troféu que o jogador argentino acabou por vencer, quase motivou uma decisão drástica na carreira de CR7. A revelação surge num dos excertos da biografia "Cristiano", do jornalista francês Thierry Marchand.

Cristiano Ronaldo ameaçou deixar o futebol em 2019. A surpreendente revelação surge em sequência da divulgação de excertos da biografia "Cristiano", elaborada pelo jornalista francês Thierry Marchand, onde o craque português fala sobre determinados riscos que tomou na carreira, tendo como modelo comparativo o percurso de Lionel Messi.

Na ocasião, Cristiano Ronaldo abordava em concreto a mudança para a Juventus e para a liga italiana, assumindo que essa decisão muito provavelmente lhe custou a Bola de Ouro em 2018. "É muito fácil quando ficas na tua bolha e tens sucesso, não quando deixas essa mesma zona de conforto como sempre fiz. Olha, atrevi-me a vir para Turim, mudar de clube, de campeonato, de cultura futebolística.

Coloquei-me em perigo. Tomei este risco que provavelmente me levou a perder a Bola de Ouro no último ano [2018]. Não me arrependo de nada, mas (...) se o Messi ganhar a Bola de Ouro este ano, eu deixo o futebol", disse, na altura, o internacional português, de acordo com o autor da obra.