Ronaldo apontado a dois clubes e Mourinho contrata avançado ao Chelsea

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo está a ser apontado pela imprensa internacional como possível reforço do Manchester City ou do Real Madrid, no mesmo dia em que a Roma de Mourinho contratou um avançado.

AS Roma: Tammy Abraham foi confirmado esta terça-feira como reforço da equipa italiana a troco de 40 milhões de euros, com contrato válido até 2026. Após ter perdido Dzeko para o Inter de Milão, a Roma reforça o setor ofensivo com um avançado que perdeu espaço no Chelsea com a chegada de Lukaku. O inglês marcou 30 golos nas últimas duas épocas no clube londrino.

Cristiano Ronaldo: O craque português foi apontado a dois clubes pela imprensa internacional nesta terça-feira. O "Corriere dello Sport" informa que Jorge Mendes está a tentar promover Ronaldo junto dos representantes do Manchester City. Os espanhóis do "El Chiringuito" noticiam que Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, ligou a CR7 para falar acerca de um possível regresso à capital espanhola.

Granada: Luis Maximiano foi esta manhã confirmado como reforço do Granada. O guarda-redes chega proveniente do Sporting, clube a que esteve ligado durante 10 anos, e rende aos cofres leoninos cerca de 4,5 milhões de euros com mais 500 mil em objetivos. O jovem de 22 anos assinou contrato válido por quatro temporadas e ficou com uma cláusula de rescisão avaliada em 25 milhões de euros.

PUB

Boavista: Os axadrezados confirmaram esta terça-feira a contratação de mais dois reforços para o plantel. O avançado Manuel Namora chega proveniente do Rio Ave e assinou um contrato válido por três épocas, regressando ao clube onde fez a formação nos escalões de sub-13 e sub-15. O médio Ilija Vukotic foi também oficializado hoje, chegando emprestado pelo Benfica por duas temporadas.

Estoril: Os canários comunicaram esta terça-feira a chegada de Patrick William, proveniente do Famalicão. O defesa central de 24 anos foi emprestado por uma temporada, tendo realizado 20 jogos pelos famalicenses na época passada.