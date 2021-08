Cristiano Ronaldo apontado ao City

JN Hoje às 20:59 Facebook

A notícia do dia no mercado de transferências é o alegado interesse do Manchester City em contratar o internacional português Cristiano Ronaldo. Segundo avança a "Sky Sport Itália" o jogador quer sair da Juventus e os "cytizens" são um forte candidato, mas o elevado salário e a valor que os italianos pedem pode ser um entrave.

Manchester City: Os campeões ingleses estarão interessados em contratar o internacional português Cristiano Ronaldo, que por seu lado terá manifestado vontade em sair na janela de transferência do verão. A "Sky Sports Italia" informou esta manhã que o Manchester City quer CR7, mas não pretende pagar nenhum valor de transferência, tendo em conta o elevado salário que o jogador aufere. A Juventus quer encaixar cerca de 25 milhões de euros com a saída de Ronaldo, o que pode tornar o negócio mais difícil. Atualmente, Ronaldo recebe cerca de 31 milhões de euros por época na "Juve", mas os "cityzens" apenas estarão dispostos a oferecer 15 milhões.

Norwich: O médio português William Carvalho pode estar de saída do Bétis. A Sky Sports informa que o clube inglês está interessado em contratar o jogador luso. O negócio é difícil devido ao valor que o Bétis pede pelo jogador, que o clube inglês considera elevado.

Inter de Milão: Joaquín Correa é oficialmente jogador "nerazzurri". A Lazio anunciou esta manhã a venda do jogador argentino em comunicado à bolsa de valores italiana. Correa chega emprestado por uma época mas o Inter de Milão fica com opção de compra obrigatória de 30 milhões de euros, mais bónus.

Bétis: Willian José é o mais recente reforço dos sevilhanos para a presente temporada. O avançado foi emprestado pela Real Sociedad, mas o Bétis fica com uma opção de compra obrigatória no valor de oito milhões de euros.

Belenenses SAD: O avançado colombiano Mateo Cassierra deixou os azuis para reforçar os russos do FK Sochi, durante duas temporadas, com mais outra de opção. "O atacante colombiano Mateo Cassierra assinou um contrato com um esquema de dois [anos] mais um [de opção] com o clube. O jogador junta-se em breve à equipa", escreveu o Sochi nas redes sociais. Cassierra, de 24 anos, alinhou pelo Belenenses SAD nas duas últimas épocas, tendo apontado 15 golos em 70 encontros realizados, acrescentando-se um golo em quatro partidas pela formação de sub-23, na primeira temporada efetuada em solo luso.

Também esta quinta-feira, o clube lisboeta anunciou a contratação de Rafael Camacho. O jogador foi emprestado pelo Sporting por uma temporada.

Portimonense: O lateral-esquerdo internacional marroquino Achraf Lazaar, foi apresentado como reforço para as próximas duas épocas. "Estou muito contente por estar aqui. É um prazer poder servir o clube e tenho objetivos importantes. Estou seguro de que podemos fazer coisas importantes, porque o Portimonense é um clube bem estruturado e com ambições. Era o que precisava para dar o próximo passo na carreira", afirmou o jogador, que estava livre no mercado, em conferência de imprensa realizada no Estádio Municipal de Portimão. O lateral-esquerdo, que também pode jogar no meio-campo, rubricou contrato com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros e salientou que os algarvios mostraram muito interesse na sua contratação.

Rio Ave: Os vila-condenses renovaram contrato com o avançado Fábio Ronaldo, que ficou vinculado até 2026. O atacante português, de 20 anos, que completou a formação no Rio Ave, depois de passagens pelos escalões jovens de Leixões, F. C. Porto, Boavista e Sporting, está integrado nos trabalhos da equipa principal e já participou esta época em dois jogos. "O objetivo foi sempre chegar equipa principal e consegui-lo é gratificante, sobretudo por ver que o meu trabalho foi recompensado com a confiança do clube. Quero continuar a dar o máximo pelo Rio Ave", disse Fábio Ronaldo, em declarações ao site oficial.