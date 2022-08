Nomeações para a Bola de Ouro recheadas de portugueses. Messi de fora

Os portugueses Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rafael Leão e João Cancelo juntam-se a Darwin Núñez e Luis Díaz na lista de nomeados da France Football, para a Bola de Ouro deste ano, que destaca-se também para a ausência de Messi.

Estão a ser revelados, esta sexta-feira, os nomeados para o prémio da Bola de Ouro, entregue pela France Football. No futebol masculino, Karim Benzema é o favorito para conquistar o galardão, depois de ter sido campeão espanhol, ter vencido a Supertaça espanhola e a Liga dos Campeões pelo Real Madrid. O avançado apontou 44 golos e 15 assistências na época 2022/23.

O destaque vai para os portugueses Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rafael Leão e João Cancelo na lista de nomeados, mas também para a ausência de Lionel Messi, que não consta nos selecionados pela primeira vez desde 2005. De realçar ainda Luis Díaz e Darwin Núñez, que recentemente tiveram passagens pelo futebol português.

Já no feminino, Alexia Putellas é uma das favoritas, mas também Beth Mead, depois de ter sido a melhor jogadora do Euro 2022, vencido pela Inglaterra. No prémio Yachine, Courtois é o principal candidato a vencer, depois da época bastante positiva com o Real Madrid. No troféu Kopa, Nuno Mendes é um dos destaques, mas também Camavinga, que apesar de suplente, teve alguma preponderância sempre que entrou em campo pelos madrilenos.

Nomeados para a Bola de Ouro masculina: Rafael Leão, Nkunku, Cristiano Ronaldo, Courtois, Salah, Kimmich, Trent-Alexander Arnold, Vinicius Jr, Bernardo Silva, Luis Díaz, Lewandowski, Mahrez, Casemiro, Heung-Min Son, Fabinho, Benzema, Maignan, Darwin Núñez, Harry Kane, Phil Foden, Sadio Mané, Haller, Modric, Rudiger, De Bruyne, João Cancelo, Vlahovic, Van Dijk, Mbappé, Haaland

Nomeadas para a Bola de Ouro feminina: Selma Bacha, Fridolina Rolfo, Vivianne Miedema, Lucy Bronze, Sam Kerr, Christiane Endler, Lena Oberdorf, Kadidiatou, Catarina Macario, Alexia Putellas, Alexandra Popp, Aitana Bonmati, Wendie Renard, Alex Morgan, Beth Mead, Asisat Oshoala, Katoto, Millie Bright, Trinity Rodman e Ada Hegerberg

Nomeados para o troféu Yachine (melhor guarda-redes): Yassine Bounou, Alisson, Courtois, Ederson, Maignan, Mendy, Neuer, Oblak, Trapp e Lloris

Nomeados para o troféu Kopa (melhor jovem): Adeyemi, Bellingham, Camavinga, Gavi, Gravenberch, Nuno Mendes, Musiala, Gvardiol, Saka e Wirtz