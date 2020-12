Ronaldo bisa de penálti e Bruno Fernandes eliminado

JN Ontem às 22:09 Facebook

O avançado português voltou a ser carrasco do Barcelona e ajudou a Juventus a acabar o Grupo G na liderança. Manchester United cai em Leipzig.

O duelo mais aguardado da noite caiu para Cristiano Ronaldo e para a Juventus, que levaram a melhor sobre Messi e Barcelona, respetivamente.

Em Camp Nou, esta terça-feira, o campeão italiano ganhou com três golos sem resposta, dois deles de CR7, ambos de grande penalidade. A Juve, que precisava de ganhar por mais de dois golos, acaba, assim, a fase de grupos na liderança do Grupo G e será cabeça-de-série no sorteio dos oitavos de final.

Na próxima fase da competição não estará o Manchester United, derrotado e eliminado pelo RB Leipzig (3-2). Bruno Fernandes ainda deu esperança aos "red devils", mas não evitou a derrota e a queda para a Liga Europa.

Este Grupo G fica também marcado pela suspensão do PSG-Basaksehir, depois de membros da equipa turca terem acusado o quarto árbitro de racismo. Não se sabe se o jogo será retomado ainda esta noite, já que (até agora) os jogadores do Basaksehir se recusam a voltar ao campo.

Quem também segue em frente para os oitavos de final é a Lazio, que empatou com o Club Brugge (2-2) e confirmou o segundo lugar no Grupo F.