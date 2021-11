Ronaldo bisa e evita derrota do Manchester United em Bérgamo

JN Hoje às 23:09 Facebook

Se há duas semanas salvou o Manchester United frente à Atalanta, Cristiano Ronaldo voltou a fazer um jogo para recordar mais tarde e, com dois golos, permitiu aos "red devils" somarem um ponto na deslocação a Bérgamo.

A Atalanta adiantou-se no marcador, logo aos 12 minutos, por intermédio de Ilicic, e antes do intervalo, Cristiano Ronaldo fez o golo do empate. Na segunda metade, os italianos voltaram a colocar-se novamente em vantagem, desta vez graças ao tento de Zapata. Só que quando tudo parecia perdido para o United, o Senhor Champions voltou a aparecer e, com um bis, permitiu aos "red devils" trazerem um ponto da deslocação a Bérgamo.

Em declarações prestadas na zona de entrevistas rápidas após o apito final, Cristiano Ronaldo assumiu que foi "um jogo difícil", mas mostrou-se "muito feliz", uma vez que os red devils acreditaram "até ao final".

"Nunca desistimos, acreditamos até ao final e é um bom resultado para nós. O início foi duro. Sabíamos que a Atalanta ia fazer muita pressão. Eles têm um treinador fantástico. Quando jogava na Juventus, era sempre difícil jogar contra eles", afirmou.



"Tivemos alguma sorte no final, mas o futebol é assim. Ainda temos de melhorar. Temos jogadores diferentes e um sistema diferente. Temos de nos adaptar uns aos outros, mas vai demorar. Temos tempo para melhorar ainda mais", concluiu.