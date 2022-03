Ronaldo celebra com Pepe: "Os anos passam, mas os objetivos continuam sempre os mesmos"

No rescaldo do apuramento para o Mundial do Catar, Cristiano Ronaldo voltou às redes sociais e publicou uma foto com Pepe no final do embate com a Macedónia do Norte, esta terça-feira no Dragão.

O capitão da equipa das quinas regressou às redes sociais, esta quarta-feira, para celebrar o triunfo e consequente apuramento para o Mundial do Catar. Numa fotografia em que aparece junto a Pepe, colega de equipa há muitos anos, fez questão de sublinhar: "Os anos passam, mas os objetivos continuam sempre os mesmos".