Ronaldo com ambição para o jogo com a Suíça: "Vamos com tudo"

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para lançar o duelo com a Suíça, dos oitavos de final do Campeonato do Mundo.

O português lançou o mote para o jogo de hoje com a Suíça, dos oitavos de final do Campeonato do Mundo.

Nas redes sociais, o avançado de 37 anos prometeu que a seleção nacional vai "com tudo" para tentar atingir os quartos de final da principal prova de seleções do globo.

"Hoje é por Portugal! Pelos portugueses! Por nós e pelos nossos! Hoje é por todos os sonhos que carregamos em cada um de nós! Vamos com tudo!", escreveu o craque português, nas redes sociais.

Portugal defronta a Suíça pelas 19 horas, nos estádio Lusail, no Catar. O vencedor do encontro avança para os quartos de final do Mundial.