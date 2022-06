Ronaldo compromete-se a pagar estragos causados por carro de luxo

O dono da propriedade danificada pelo Bugatti que pertence ao craque português foi à casa onde o jogador está alojado pedir contas e saiu com garantias que será compensado.

O proprietário de uma vivenda em Maiorca que foi danificada na sequência do acidente com o Bugatti Veyron de Cristiano Ronaldo revelou ao jornal espanhol "Última Hora", que o futebolista do Manchester United comprometeu-se a pagar totalmente as despesas. .



"Com a pancada fiquei sem o contador da água e estive desde esse dia sem poder fazer a minha vida normal dentro da minha própria casa. A porta saiu a voar e caíram duas colunas de cimento", contou o proprietário, à referida publicação.

O homem soube depois que o carro era de Cristiano Ronaldo e que era conduzido por um funcionário do jogador. Mais tarde, dirigiu-se à mansão onde o jogador está instalado com a família em Palma de Maiorca, para pedir contas. "Tive de esperar um bom bocado, mas depois fui recebido por um homem e uma mulher muito educados. Em nome do Ronaldo comprometeram-se a pagar todos os danos causados pelo Bugatti."



O dono da residência soube do sucedido pelas autoridades policiais. Quando chegou ao local o carro, que vale mais de dois milhões de euros, já tinha sido removido. O proprietário já contactou com a seguradora da casa, que lhe solicitou para "arranjar tudo e guardar as faturas".