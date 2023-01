Ronaldo de fora das opções do Al Nassr para o jogo de hoje

JN/Agências Hoje às 15:13 Facebook

Cristiano Ronaldo vai mesmo assistir do lado de fora ao jogo entre o Al Nassr e o Al-Tai, orientado por Pepa.

O português, de 37 anos, não surge no onze titular nem nos suplentes da equipa comandada pelo francês Rudi Garcia e terá de sofrer de fora pelos novos companheiros de equipa.

A ausência era expectável, pelo facto de Ronaldo ainda ter de lidar com um castigo de dois jogos imposto pela federação inglesa, na sequência de um incidente com um jovem adepto.

Além disso, um atraso na inscrição do avançado também é um dos impeditivos para que os adeptos do Al Nassr possam presenciar a estreia de Ronaldo com as cores do clube saudita.

No entanto, CR7 não deixou de tentar contribuir para a vitória da equipa, deixando uma mensagem de apoio nas redes sociais. "Boa sorte, equipa", escreveu Cristiano Ronaldo no Instagram.