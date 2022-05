Ronaldo deixa um recado: "Não estou acabado"

Vasco Samouco Hoje às 10:38 Facebook

O avançado português marcou seis golos nos últimos quatro jogos, é o terceiro melhor marcador da Premier League e responde aos críticos. Regresso ao Real Madrid na manga?

Há vários pontos que ajudam à especulação em torno do futuro próximo de Cristiano Ronaldo. A mais que provável ausência do Manchester United da próxima Liga dos Campeões é um deles. Mas também os 37 anos, os planos de Erik Ten Hag para os "red devils" e uma espécie de coro que, ao longo da época, fez de CR7 um "problema" na equipa de Manchester, que, na época passada, ficou no segundo lugar e nesta corre o risco de ficar abaixo do quinto.

Como quase sempre ao longo da carreira, Ronaldo parece imune a tudo isto, principalmente quando entra em campo.

Na segunda-feira, frente ao Brentford, o avançado português voltou a exibir-se a bom nível, cotou-se como um dos melhores em campo e voltou a marcar, o que acontece há quatro jogos consecutivos na Premier League. Nesse período, CR7 marcou seis golos, incluindo um hat-trick frente ao Norwich.

A veia goleadora evidenciada nos últimos jogos elevou Cristiano Ronaldo ao pódio da tabela dos melhores marcadores da liga inglesa, com 18 golos marcados, menos um do que Son (Tottenham) e menos quatro do que Mohamed Salah (Liverpool).

"Não estou acabado"

Ou seja, os números, tão na moda nestes tempos, desmerecem os críticos e dão razão à lenda portuguesa. Após o jogo com o Brentford, e ao mesmo tempo que retribuía o apoio dos adeptos em Old Trafford, Ronaldo aproveitou um momento em que estava a ser filmado para enviar um recado aos críticos e, quem sabe, a potenciais pretendentes que estejam à espreita de uma possível saída do Manchester United.

"I"m not finished (Não estou acabado)", soltou, entre sorrisos.

Curiosamente, ou não, o desabafo surgiu no mesmo dia em que o jornal "Mirror" avançou com o interesse do Real Madrid em voltar a contar com aquele que é o maior goleador da história do clube. A notícia adianta que os "merengues" estão a precaver-se para a eventualidade de não conseguirem contratar Mbappé e que o Ronaldo é um dos alvos.

Voltar ao Santiago Bernabéu e a possibilidade de disputar a Champions, algo improvável se ficar em Manchester, pode jogar a favor dos desejos do Real Madrid. Seja onde for, Ronaldo promete continuar a responder dentro do campo.