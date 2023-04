Ronaldo deseja boa sorte a ex-técnico do Al Nassr

JN Hoje às 16:06 Facebook

Cristiano Ronaldo desejou boa sorte ao treinador Rudi Garcia, que, nesta quinta-feira, deixou de ser o treinador do Al Nassr.

"Foi um prazer ter trabalhado consigo. Desejo-lhe o melhor para o futuro", escreveu o internacional português nas redes sociais. Nos últimos dias, surgiram rumores de que a relação entre ambos não era a ideal, porém a mensagem de CR7 parece negá-lo.

Contratado em janeiro, Ronaldo marcou 11 golos em 12 jogos pelo Al Nassr, porém não foram suficientes para colocar a equipa no primeiro lugar da liga saudita, ocupado pelo Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo. Nas próximas horas, deve ser anunciado o próximo treinador do conjunto do Médio Oriente.