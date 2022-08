Ronaldo desejado em Itália e Jorge Jesus arruma a defesa

JN Hoje às 13:18 Facebook

Cristiano Ronaldo continua com o futuro por definir e, agora, é de Itália que surgem os rumores mais fortes, com AC Milan e Nápoles a figurarem como os mais interessados no negócio. Na Turquia, Jorge Jesus continua a moldar a equipa à sua imagem.

Manchester United: Já foi associado a vários clubes - inclusive ao Sporting com o Bild a afirmar que Ronaldo está 99% fechado para regressar aos leões -, mas é de Itália que surgem outros rumores. Segundo a imprensa desse país, o craque português pode rumar a AC Milan ou Nápoles. A Sky Sport vai mais longe e escreve que Cristiano Ronaldo foi colocado em cima da mesa do campeão italiano, com Jorge Mendes a propor o nome de Ronaldo para uma possível saída de Rafael Leão, que é pretendido pelo Chelsea.

Manchester United: Pode-se dizer que, no fundo, não tem sido um dos destinos mais apetecíveis. Segundo o jornal L'Équipe, o defesa direito Benjamim Pavard, do Bayern Munique, rejeitou uma proposta dos "red devils", tal como já tinha acontecido com Kevin Trapp. O guardião do Eintracht Frankfurt assumiu publicamente ter recusado negociar com o emblema de Manchester.

Fenerbahçe: Jorge Jesus continua a arrumar a "casa" e agora foi a vez que Steven Caulker se despedir. O emblema turco rescindiu com o defesa central que na época passada esteve emprestado ao Gaziantep.

Atalanta: De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências, a Atalanta está próxima de anunciar a contratação de Rasmus Hojlund, que chega do Sturm Graz. A transferência irá ser consumada pela quantia de 17 milhões de euros.

Juventus: O polaco Arkadiusz Milik foi emprestado pelo Marselha à Juventus até junho de 2023, num acordo que inclui uma opção de compra dos italianos.