Ronaldo despede-se de Solskjaer: "É um ser humano excecional"

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem e muitos elogios para o amigo Ole Gunnar Solskjaer, que já não é o treinador do Manchester United.

"Era jogador quando vim para Old Trafford [2003], e é o meu treinador desde que voltei, mas, acima de tudo, Ole é um ser humano excecional, desejo-lho o melhor que a vida tem para dar", escreveu Ronaldo na rede social Instagram.

O United anunciou no domingo a saída do norueguês do comando técnico da equipa, na qual alinham também os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, um dia depois da derrota por 4-1 na visita ao Watford.

Ole Gunnar Solskjaer, que enquanto jogador marcou 126 golos em 366 jogos pelo clube, foi anunciado em 18 de dezembro de 2018 como treinador dos "red devils", em substituição do português José Mourinho, então para liderar a equipa até ao final da temporada 2018/19, e acabou por renovar o contrato por três anos.