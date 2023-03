Ronaldo diz que "o ar está fresco" com Roberto Martínez

JN Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado Cristiano Ronaldo diz-se preparado para continuar a representar Portugal e elogia os primeiros dias de trabalho com o novo selecionador Roberto Martínez.

Na véspera do início da fase de qualificação para o Euro 2024, Cristiano Ronaldo falou pela primeira vez sobre a mudança de selecionador, com a saída de Fernando Santos e a entrada de Roberto Martínez.

"Estamos muito motivados. Este é um novo capítulo, um novo ciclo, com um treinador novo. Há ideias diferentes, mas a ambição é sempre a mesma, ou seja, ganhar e representar Portugal ao mais alto nível", afirmou, em declarações à SportTV.

PUB

"Estou sempre preparado para jogar na seleção. Não é um ano, nem dois, nem três, são 20 anos na seleção e para mim é sempre um orgulho. Sinto-me útil para continuar a ajudar, jogando ou não. Daria uma má resposta, se dissesse que não estou aqui para jogar, mas estou aqui para aceitar as decisões do treinador. Estamos aqui em prol da seleção para elevar o nome de Portugal o mais alto possível", acrescentou

Sobre o jogo desta quinta-feira com o Liechtenstein, Ronaldo disse que a ideia de Portugal é "começar já a ganhar e entrar com o pé direito" no apuramento para o Europeu: "Não há adversários fáceis, o futebol está muito evoluído, mas poderemos tornar o jogo fácil se jogarmos à nossa maneira. É um jogo teoricamente acessível, jogamos em casa e isso é muito bom , mas não damos por ganho. No fim é que vemos se as coisas correram bem ou não. Estamos positivos, o ar está bom, está fresco, estamos motivados e isso é o mais importante".

Sobre os primeiros dias de trabalho com Roberto Martínez, sobraram elogios. "Os treinos são muito dinâmicos. O mister abre muito o jogo connosco. O staff tem uma mentalidade muito boa. Na vida, é bom quando há uma mudança e estou muito confiante de que as coisas vão correr bem. Não é de um dia para o outro que as coisas saem. Não temos uma varinha mágica para começar logo a golear. Se calhar vamos jogar num sistema diferente, não sabemos ainda. É dar tempo, mas sempre com uma visão de que vai ser positivo", referiu.