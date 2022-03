Ronaldo e Messi voltam a cair nos oitavos de final da Liga dos Campeões

JN Hoje às 22:41 Facebook

Os dois astros têm nova época para esquecer na maior competição de clubes do Mundo. Pelo segundo ano seguido, estarão fora dos quartos de final.

Pela segunda vez consecutiva, os quartos de final da Liga dos Campeões não contarão com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Depois do Paris Saint-Germain, também o Manchester United foi eliminado, com os dois astros a não serem decisivos nas eliminatórias com Real Madrid e Atlético Madrid, respetivamente, não tendo marcado nem assistido. O argentino falhou, inclusivamente, uma grande penalidade no jogo da primeira mão.

Garantia de sucesso durante muitos anos, Ronaldo e Messi têm vindo a perder o toque de Midas na Liga dos Campeões, tendência que se confirma nesta temporada.

Desde 2019/20, só por uma vez um dos dois chegou aos quartos de final e foi Messi, ao serviço do Barcelona, seguindo-se duas eliminações nos oitavos de final. Quando a Cristiano Ronaldo, cai pela terceira época consecutiva nesta fase da competição. Nas 15 épocas anteriores, pelo menos um deles esteve sempre nos quartos de final.

Consequentemente, também os registos goleadores de ambos caíram a pique. Nas últimas três edições, Ronaldo marcou 14 golos, mais um do que o argentino. Lewandowski, por exemplo, marcou 32.