Ronaldo em branco no triunfo da Juventus

A Velha Senhora voltou às vitórias na Serie A e recuperou, à condição, o terceiro lugar na classificação. Avançado português não marcou.

A Juventus bateu, esta quarta-feira, o Parma (3-1) e voltou às vitórias no campeonato italiano. O triunfo permite à equipa de Andrea Pirlo recuperar o lugar mais baixo do pódio, à espera do que a Atalanta fará amanhã.

A jogar em casa, a Velha Senhora esteve a perder, mas conseguiu a reviravolta graças à pontaria de dois defesas. Alex Sandro marcou os dois primeiros golos e foi De Ligt a fixar o resultado final.

De volta ao onze, Cristiano Ronaldo esteve apagado e não marcou.

De resto, o AC Milan, com os portugueses Diogo Dalot e Rafael Leão, perdeu na receção ao Sassuolo (1-2), enquanto o líder Inter de Milão empatou na visita ao Spezia (1-1).