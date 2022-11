Ronaldo em versão enigma difícil de decifrar

Quinta presença do craque luso num Mundial é aquela em que existem mais dúvidas sobre o que pode render.

O que conseguirá Cristiano Ronaldo fazer na quinta vez em que disputa a fase final de um Campeonato do Mundo? É uma das grandes questões que rodeiam a seleção portuguesa e a própria competição em si, numa época em que o avançado tem sido mais notícia pelas polémicas no Manchester United do que pelos golos ou boas exibições protagonizadas.

Indiscutível para Fernando Santos, do capitão luso espera-se um rendimento capaz de ajudar a equipa das quinas a chegar longe no Catar, mesmo sem o fulgor individual de outrora. Ao JN, os ex-internacionais Oceano Cruz e Jorge Andrade assumem a esperança num grande Mundial para o astro madeirense.