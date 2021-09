Ronaldo falha penálti e Portugal perde ao intervalo com a Irlanda

JN Hoje às 20:51 Facebook

A seleção portuguesa está a perder ao intervalo, por 1-0, frente à República Checa, em jogo do Grupo A da fase de qualificação europeia para o Mundial2022, que decorre no Estádio do Algarve. Ronaldo falhou um penálti.

Portugueses e irlandeses protagonizaram uma primeira parte equilibrada. Melhor a formação de Fernando Santos nos primeiros minutos, mas com o adversário a crescer ao longo do tempo e a causar alguns problemas à defesa lusa.

Aos 12 minutos, Cristiano Ronaldo teve a oportunidade de atingir os 110 golos por Portugal e tornar-se no jogador com mais tentos apontados ao serviço de uma seleção, destronando o iraniano Ali Daei, autor de 109, mas viu o guarda-redes irlandês defender uma grande penalidade, a castigar uma falta sobre Bruno Fernandes, um lance validado pelo VAR.

As quinas como que adormeceram na partida e viram os irlandeses chegar ao golo aos 45 minutos, por Egan, no seguimento de um canto na esquerda.

Só após estar a perder, e pelos pés de Diogo Jota, é que a formação portuguesa voltou a levar perigo à baliza contrária. No primeiro remate, o guarda-redes negou o golo quase em cima da linha e no segundo, num remate cruzado, a bola saiu ligeiramente ao lado do poste