Ronaldo faz mira ao grupo dos "penta" mundialistas

Estrela da seleção, que esta quarta-feira inicia a fase de qualificação do Catar 2022, tenta juntar-se ao lote de futebolistas que já foram a cinco fases finais.

Ao mesmo tempo que vai reiniciar a perseguição ao iraniano Ali Daei (109 golos), na luta por se tornar o melhor marcador de sempre ao nível de seleções, Cristiano Ronaldo dá esta quarta-feira, em Turim, no Portugal-Azerbaijão, o pontapé de saída no que se poderá tornar, no próximo ano, a quinta presença de CR7 em fases finais de Campeonatos do Mundo.

A sete tentos do lendário iraniano, há muito retirado, o capitão da seleção portuguesa até poderá concretizar essa aspiração no Catar, no próprio Mundial 2022. Certo é que a "simples" qualificação e inerente convocatória já lhe possibilitaria a quinta participação em mundiais, uma meta que, até hoje, só quatro futebolistas lograram alcançar.