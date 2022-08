Ronaldo fora da rota do Marselha e Asensio de saída do Real Madrid

Presidente do conjunto francês classificou os rumores sobre a transferência de CR7 como "notícias falsas". Por Espanha, o treinador do Real Madrid Carlo Ancelotti admitiu que Asensio pode sair do clube.

Manchester United: Depois de no último dia ter sido associado a uma possível transferência para o Marselha, Cristiano Ronaldo voltou a ter mais um dirigente a desmentir as informações a circular nas redes sociais. O presidente do clube francês, classificou os rumores como "notícias falsas". "As redes sociais são um mundo de notícias falsas. Queremos a realidade, contratar o Cristiano não é um negócio para nós. Gostava de dizer que o De Bruyne ou o Haaland eram alvos do Marselha, mas temos de nos focar no nosso projeto", disse Pablo Longoria à BeinSports.

Real Madrid: Marco Asensio poderá estar de saída do clube espanhol. Depois de sete épocas no plantel principal, o extremo tem via aberta para uma mudança para fora do Santiago Bernabéu e a confirmação veio do próprio treinador, Carlo Ancelotti. "Eu penso que o Asensio está a ver se consegue sair. Se não for embora, em setembro será 100% meu jogador e do Real Madrid", garantiu o técnico, em declarações à Movistar Futbol.

Arsenal: Depois de em 2019 ter pago cerca de 80 milhões ao Lille pela contratação de Nicolas Pépé, o Arsenal emprestou o extremo costa-marfinense ao Nice, até ao final da temporada. Na formação inglesa, marcou 27 golos em 111 jogos.

Chelsea: ​​​​​​​A novela pelo defesa central Fofana continua. O jornalista Fabrizio Romano informou esta quinta-feira que o Chelsea deverá aumentar a oferta pelo francês, subindo a parada para os 75 milhões de euros. A imprensa internacional escreve que Fofana está a treinar com a equipa sub-23 do Leicester, visto que apenas está focado numa mudança para o Chelsea.

Valência: O médio André Almeida foi oficializado esta quinta-feira no Valência. O português vai render aos cofres do Vitória SC cerca de 7,5 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola, e já falou como jogador do clube espanhol. "Estou muito contente por estar aqui. Vou dar o meu melhor. Espero ganhar muito e ser feliz. Foi tudo muito rápido, numa semana. Soube do interesse do Valência e depois foi muito rápido", disse.

Juventus: O avançado Arkadiusz Milik aterrou esta quinta-feira em Turim para assinar com a Juventus. O atacante polaco chega proveniente do Marselha, a título de empréstimo até ao final da época. A Juventus paga ao conjunto francês um milhão de euros pela cedência, ao qual poderá acrescer oito milhões de opção de compra não obrigatória.

Santa Clara: Os açorianos anunciaram o 19º reforço para a presente temporada. Desta vez é o guarda-redes Gabriel Batista, que rescindiu o contrato com o Flamengo para assinar pelo Santa Clara pelas próximas três temporadas.