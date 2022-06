Ronaldo fora do onze de Portugal para jogo com Espanha

JN Hoje às 18:34 Facebook

A seleção nacional defronta esta quinta-feira, pelas 19.45 horas, a Espanha, na jornada de abertura do Grupo A2 da Liga A da Liga das Nações, numa partida que se disputa em Sevilha. A principal novidade é a ausência de Cristiano Ronaldo do "onze" titular.

O encontro será dirigido pelo árbitro inglês Michael Oliver, que será auxiliado por Stuart Burt e Simon Bennett. No VAR estará o também britânico Stuart Attwell.

O selecionador Fernando Santos cortou da convocatória para a partida o defesa central Domingos Duarte (Granada) e o avançado Diogo Jota (Liverpool), não podendo contar também com o médio Vitinha (F. C. Porto), que está com covid-19.

Quanto ao "onze" titular, a grande novidade é a saída de Cristiano Ronaldo para a entrada do avançado André Silva.

Portugal vai disputar quatro jogos em 11 dias. Ao encontro com os espanhóis, esta quinta-feira, seguem-se as receções à Suíça (domingo), e à República Checa (dia 9 de junho) e a deslocação a Genebra (12 de junho).

Eis os onzes da Espanha e de Portugal:

Espanha: Unai Simón; Azpilicueta, Diego Llorente, Pau Torres e Jordi Alba; Soler, Sergio Busquets e Gavi; Ferran Torres. Sarabia e Morata

Treinador: Luis Enrique

Suplentes: Sánchez (GR) e Raya (GR); Iñigo Martínez, Marcos Llorente, Koke, Asensio, Fati, De Tomás, Rodri, Alonso, Carvajal e Olmo

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Danilo Pereira e Raphael Guerreiro; Bruno Fernandes, João Moutinho e Otávio; Rafael Leão, Bernardo Silva e André Silva

Treinador: Fernando Santos

Suplentes: Rui Patrício (GR) e Rui Silva (GR); Diogo Dalot, david Carmo, João Palhinha, Cristiano Ronaldo, William Carvalho, Gonçalo Guedes, Rúben Neves, Nuno Mendes, Ricardo Horta e Matheus Nunes