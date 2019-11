Ronaldo fora dos convocados da Juventus

JN Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A Juventus divulgou, esta sexta-feira, a lista de convocados para o jogo frente à Atalanta, e Cristiano Ronaldo não figura entre os eleitos de Maurizio Sarri.

Cristiano Ronaldo, que foi substituído nas últimas duas partidas da Juventus devido a desconfortos físicos, acaba mesmo por não figurar nos eleitos para o jogo com a Atalanta.

Em conferência de imprensa, Maurizio Sarri esclareceu a opção. "O Ronaldo disse-nos que estava bem no primeiro jogo de Portugal [Lituânia], mas que no outro [Luxemburgo] teve os problemas que tem tido. Preparámos um plano para treiná-lo, o objetivo é recuperá-lo para a Liga dos Campeões [jogo com o Atlético de Madrid, na próxima terça-feira]", afirmou.