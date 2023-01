Ronaldo fora dos nomeados para o The Best pela primeira vez

Cristiano Ronaldo está, pela primeira vez, fora dos nomeados para os prémios The Best, atribuídos pela FIFA. Na lista, estão nomes como Messi e Mbappé.

A FIFA divulgou esta quarta-feira os 14 nomeados para os prémios The Best, que elegem o melhor jogador do Mundo e serão entregues a 27 de fevereiro. Pela primeira vez, Cristiano Ronaldo não está na lista, ao contrário de Lionel Messi, campeão do Mundo. Também não há mais nenhum jogador português nomeado.

Confira a lista de nomeados:

Julián Álvarez, Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé , Lionel Messi, Luka Modric, Neymar, Mohamed Salah e Vinícius Junior.