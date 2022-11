Ronaldo garantiu a Piers Morgan que é o autor do 1-0 frente ao Uruguai

JN Hoje às 11:12 Facebook

Cristiano Ronaldo continua a reclamar a autoria do primeiro golo de Portugal frente ao Uruguai e terá enviado mensagem ao jornalista Piers Morgan a garantir o feito.

Ronaldo ou Bruno Fernandes? A dúvida sobre o autor do golo que abriu caminho à vitória de Portugal sobre o Uruguai (2-0), que valeu o apuramento da seleção nacional para os oitavos de final do Mundial, subsiste para a FIFA, que criou uma comissão técnica para analisar o lance, mas não para CR7.

Segundo o antigo internacional norte-americano Alexi Lalas, Cristiano terá enviado uma mensagem ao jornalista inglês Piers Morgan, que recentemente entrevistou o craque português para o jornal "The Sun", a garantir que o golo é seu.

"Estive com o Piers Morgan, que me disse que o Cristiano lhe enviou uma mensagem, desde o balneário, em que diz que a bola lhe tocou na cabeça", disse Lalas, à estação televisiva "Fox Soccer".

O jornalista defendeu o jogador madeirense no Twitter:

Logo após o jogo, ainda no relvado, Cristiano Ronaldo reclamou a autoria do 1-0, garantindo ter desviado, com a cabeça, o cruzamento de Bruno Fernandes, a quem a FIFA atribuiu o golo. "Tocou-me. A bola tocou-me!", ia repetindo.

O médio do Manchester United admitiu, também, que festejou o golo "como se fosse do Cristiano". "O meu objetivo era o cruzamento para ele. Mas marque um ou outro, é igual. Por norma, é mais significativo para os avançados marcarem, mas importante é que conseguimos o nosso objetivo", explicou Bruno Fernandes.