Ronaldo iguala mais um recorde na Liga dos Campeões

Mais golos, mais assistências e, agora, mais presenças. Lançado a titular por Ole Gunnar Solskjaer frente ao Young Boys, na Suíça, Cristiano Ronaldo iguala Casillas como o jogador com mais jogos na Liga dos Campeões, reservando para a próxima jornada o feito de também passar a liderar esse ranking.

Quase 20 anos depois da estreia, no primeiro dia de outubro de 2003, em Estugarda, Ronaldo continua a quebrar todos os limites, também na Liga dos Campeões. Depois desse jogo, que até acabou em derrota, seguiram-se mais 175, divididos entre Manchester United, Real Madrid e Juventus, e é por isso que chega ao dia de hoje em posição privilegiada para continuar a fazer o que mais ninguém fez e dificilmente fará.

Frente ao Young Boys, o avançado, de 36 anos, fará o jogo 177 na Champions (o 53º pelos "red devils"), igualando o recordista Iker Casillas e reservando para a próxima jornada a consumação do estatuto de futebolista com mais jogos disputados na fase de grupos, juntando este ao recorde de mais golos (134) e mais assistências (48). Também aqui, Messi (claro) é a única ameaça a Cristiano Ronaldo. O argentino, quarto no ranking dos futebolistas com mais jogos na competição, tem 149 jogos, 120 golos e 41 assistências.