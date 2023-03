Ronaldo já está em Portugal para integrar o estágio da seleção

JN Hoje às 12:33 Facebook

Cristiano Ronaldo partilhou nas redes sociais uma fotografia legendada com a bandeira portuguesa, um sinal de que já está em Portugal para integrar os trabalhos da seleção.

Convocado pelo selecionador Roberto Martínez para os jogos com o Liechtenstein e o Luxemburgo, do Grupo J da fase de qualificação para o Europeu de 2024, Cristiano Ronaldo já está em Portugal para integrar os trabalhos da seleção.

O avançado, de 38 anos, representa os sauditas do Al Nassr, por quem marcou um golo na última jornada da Liga local, ajudando à vitória da sua equipa frente ao Abha Club por 2-1.

De recordar que o defesa central do F. C. Porto, Pepe, lesionado, foi dispensado dos trabalhos da seleção.

Portugal enfrenta o Liechtenstein no dia 23 de março, no Estádio de Alvalade, e o Luxemburgo, três dias depois, no Stade de Luxembourg. Os dois encontros arrancam às 19.45 horas.