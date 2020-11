Ronaldo marca, Bruno Fernandes bisa e já há apurados

JN Ontem às 22:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Chelsea, Sevilha, Juventus e Barcelona são as primeiras equipas garantidas nos oitavos de final. Portugueses brilharam.

Cristiano Ronaldo ajudou a Juventus a derrotar o Ferencvaros, Bruno Fernandes marcou dois dos quatro golos do Manchester United e a primeira ronda de jogos, esta terça-feira, da quarta jornada da Liga dos Campeões fez-se com muito português.

No Grupo G, Juventus só garantiu a vitória que lhe vale o apuramento no último minuto, graças a um golo de Morata. Antes disso, Ronaldo estreou-se a marcar nesta edição e abriu caminho ao triunfo sobre o Ferencvaros (2-1). O Barcelona, sem Messi mas com Trincão, também já se apurou, depois de golear o Dínamo Kiev (0-4).

Também Chelsea e Sevilha estão confirmados nos oitavos de final, ao derrotarem Rennes (1-2) e Krasnodar (1-2), respetivamente.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain ganhou na receção ao RB Leipzig (1-0) e mantém-se na luta pelos dois primeiros lugares do Grupo H. Na liderança está o Manchester United, vitorioso na receção ao Baseksehir (4-1): Bruno Fernandes marcou os dois primeiros golos.

Já no Grupo F, Borussia Dortmund e Lazio deram um passo importante rumo à qualificação. Com dois golos de Haaland, a equipa alemã ganhou ao Club Brugge (3-0), enquanto os italianos bateram o Zenit (3-1).