Ronaldo "mete-se" com Cancelo mas o lateral não estava para brincadeiras

O momento aconteceu no início do treino desta manhã da seleção nacional, na Cidade do Futebol, onde continua a preparar o último teste antes do Mundial, frente à Nigéria, na quinta-feira (18.45 horas), em Alvalade.

O período do treino da seleção portuguesa aberto à comunicação social ficou marcado por um episódio caricato entre Cristiano Ronaldo e João Cancelo.

Numa pausa entre exercícios, o capitão da seleção nacional "meteu-se" com o lateral direito, mas o defesa do Manchester City não pareceu muito interessado na brincadeira, mantendo-se focado no treino.

Ronaldo respeitou o espaço do colega e afastou-se, entre sorrisos, juntando-se aos restantes companheiros.

Portugal continua a preparar o jogo com a Nigéria, da próxima quinta-feira, no Estádio de Alvalade (18.45 horas), que serve de ensaio para a participação no Campeonato do Mundo, no Catar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.