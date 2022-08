Ronaldo na órbita de clubes italianos e já há um que o aprova

Avançado português do Manchester United está a ser associado a uma mudança para o Nápoles e para o AC Milan.

Mais um dia mais um clube associado a Cristiano Ronaldo. O jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da Sky Sports, avançou esta sexta-feira que o português poderia rumar a Itália, novamente. Segundo a mesma fonte, o empresário Jorge Mendes estará a tentar colocar CR7 no AC Milan ou no Nápoles, mas isso dependeria de uma possível transferência de um dos avançados dessas equipas.

Victor Osimhen é um dos nomes que tem chamado mais à atenção no Nápoles, sobretudo ao Manchester United, enquanto Rafael Leão, atacante do AC Milan agrada aos responsáveis do Chelsea. A ida de Cristiano para Itália dependeria, então, da saída de um destes avançados.

Enquanto não há nada finalizado, o português Mário Rui, lateral esquerdo do Nápoles, aprovou a vinda de Ronaldo para o clube. "Um jogador da qualidade do Ronaldo pode jogar em qualquer lugar. Eu sei que ele se empolga nestes ambientes. Sou um fã dele e tenho certeza que todo o balneário receberia Ronaldo da melhor maneira possível", disse em entrevista à rádio Kiss Kiss.