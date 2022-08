Ronaldo não é moeda de troca e Fofana torna-se o defesa mais caro

O agente de Victor Osimhen confirmou que o avançado não será trocado com CR7. Fofana irá custar ao Chelsea cerca de 88 milhões de euros.

Manchester United: O agente do avançado Victor Osimhen, Roberto Calenda, confirmou esta sexta-feira que o atacante nigeriano não será trocado com Cristiano Ronaldo. De acordo com a imprensa internacional, havia a possibilidade do Manchester United enviar CR7 para o Nápoles em troca dos serviços de Osimhen, algo negado então pelo agente do jogador.

Chelsea: Os londrinos estão perto de tornar Wesley Fofana o defesa mais caro da história do futebol. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Chelsea vai pagar ao Leicester cerca de 88 milhões de euros, superando assim os 87 milhões que o Manchester United pagou em 2019 por Harry Maguire, também ao Leicester. Fofana deverá assinar um contrato válido até 2028.

Newcastle: Alexander Isak foi oficializado esta sexta-feira como reforço do Newcastle. O clube inglês pagou cerca de 70 milhões de euros à Real Sociedad pelos serviços do avançado de 22 anos, tornando-o na contratação mais cara da história do emblema.

West Ham: O clube londrino está perto de fechar a contratação do médio Lucas Paquetá ao Lyon a troco de 40 milhões de euros, segundo informou Fabrizio Romano e o jornal francês L'Equipe.

PUB

Marítimo: Os madeirenses confirmaram esta sexta-feira a contratação do médio Joel Soñora ao Vélez Sarsfield, da Argentina.