Ronaldo não evita nulo do Al Nassr frente ao Al-Fayha

O internacional português bem tentou empurrar o Al Nassr para a vitória, mas a equipa não foi além do nulo, frente ao Al-Fayha, acabando por se atrasar, na luta pelo título da Liga da Arábia Saudita.

O Al Nassr, com Cristiano Ronaldo como titular e capitão de equipa, empatou, neste domingo (0-0), frente ao Al-Fayha, em jogo da 23.ª jornada da Liga da Arábia Saudita. A formação de CR7 poderá assim atrasar-se ainda mais em relação ao líder Al-Ittihad, dado que o conjunto orientado pelo português Nuno Espírito Santo, que comanda com um ponto de vantagem, bate ao intervalo, por 2-0, o Al-Wehda.

Atuando os 90 minutos, o craque luso bem tentou conduzir o Al Nassr à vitória, mas a equipa não foi capaz de chegar ao triunfo. CR7, que nesta altura leva 11 golos e duas assistências em nove jogos no campeonato saudita, faturara por duas vezes diante do Al Adalah (na goleada por 5-0) no último encontro e, no anterior, contribuíra com um tento na vitória sobre o Abha, por 2-1. Pelo meio assinou dois bis pela seleção portuguesa, nos jogos frente a Liechtenstein (4-0) e Luxemburgo (6-0), de qualificação para o Euro2024 .

Talisca, jogador brasileiro que atuou no Benfica, marcou ao minuto 80, mas o lance foi anulado, por fora de jogo.