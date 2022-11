Ronaldo Nazário escreve a Neymar: "Que o ódio vire combustível"

JN Hoje às 10:47 Facebook

Ronaldo critica os "covardes e invejosos" que atacam a qualidade de Neymar e espera que o craque regresse de lesão "mais forte, mais esperto e com mais fome de golo".

De "Fenómeno" para craque. O antigo goleador brasileiro Ronaldo publicou uma carta aberta de apoio a Neymar, que vai falhar o que falta da fase de grupos do Mundial devido a lesão.

"Estou certo de que a maioria dos brasileiros, como eu, admira-te a ama-te", escreveu Ronaldo, por entre críticas a "tanta inveja e maldade" para com o jogador do PSG, que se magoou no duelo com a Sérvia.

"Comemoraram a lesão de uma estrela como tu, com uma história como a tua. A que ponto chegamos? Que mundo é esse? Que mensagem estamos a passar aos nossos jovens? Vai sempre existir gente a torcer contra, mas é triste ver a sociedade num caminho de banalização da intolerância e de normalização dos discursos de ódio", vincou o antigo jogador.

Pedindo a Neymar para não dar muito crédito a "covardes e invejosos", Ronaldo espera que o craque da "Canarinha" volte "mais forte, mais esperto e com mais fome de golo".

"Você é f***, Neymar! Gigante! Vais dar a volta por cima. Que todo o ódio vire combustível. O Brasil ama-te! A torcida de verdade - a que torce a favor - precisa dos teus golos, dribles, ousadia e alegria", acrescentou o "Fenómeno".

O Brasil defronta, esta segunda-feira (16 horas), a Suíça, para a segunda jornada do Grupo G do Campeonato do Mundo do Catar. A seleção que vencer a partida carimba o apuramento para os oitavos de final do torneio.