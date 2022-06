JN Hoje às 14:16 Facebook

Ronaldo Nazário, antigo futebolista e agora presidente do Valladolid, cumpre a promessa de ir a Santiago de Compostela por o clube espanhol ter subido à La Liga.

Nas redes sociais, o antigo craque brasileiro tem feito o acompanhamento da aventura. Esta terça-feira, colocou uma publicação onde brincou com as adversidades: "Uma etapa difícil, com subidas e descidas, montanhas...", disse.