Ronaldo no banco entre a gestão física e a vertigem da idade

Treinadores ouvidos pelo JN acham que CR7 jogar menos é medida profilática, mas divergem na ideia de o capitão estar em fim de ciclo.

Cristiano Ronaldo viveu uma situação pouco habitual, na estreia da seleção portuguesa na Liga das Nações, sendo suplente utilizado no empate (1-1) averbado em Sevilha com a Espanha, no arranque da fase de grupos da competição.

Aos 37 anos, o capitão da equipa das quinas, que tinha sido titular e atuado os 90 minutos nos últimos 15 jogos oficiais da seleção, jogou apenas a última meia hora (28 minutos) frente aos espanhóis.