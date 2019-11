Ronaldo, o risco de Sarri e a rábula dos guarda-redes do City

Ontem às 23:18 Facebook

Quatro grupos, oitos jogos, 27 foguetes na noite de estrelas da Champions nesta quarta-feira. Juventus, PSG e Bayern já apurados e City, Real Madrid, Tottenham e Atlético bem encaminhados. E a imagem da noite, a de Cristiano Ronaldo, substituído e com cara de poucos amigos para Sarri.

Moscovo, Lokomotiv-Juventus, minuto 81: Cristiano Ronaldo não deu qualquer sinal de estar lesionado, mas o treinador Maurizzio Sarri ordenou a rendição (entrou Paulo Dybala), quando se verificava uma igualdade a uma bola; o internacional português não era substituído em jogos da Champions havia quase quatro anos, desde fevereiro de 2016, quando ainda jogava pelo Real Madrid e saiu aos 89 minutos de um jogo em Roma.

Se não entrou para as efemérides da Liga dos Campeões nem deu mais bronca para Maurizzio Sarri foi porque a Velha Senhora lá se saiu airosamente. Quando CR7 saiu de campo, havia 1-1 no marcador, até que, já nos descontos, o brasileiro Douglas Costas disparou o 2-1 que qualificou a Juventus.

A jornada foi ainda marcada pela rábula dos guarda-redes do Manchester City. Estava o marcador a 1-1 e com 82 minutos de jogo, em Atalanta, quando se deu um caso raro. Edson já tinha saído, lesionado, e Cláudio Bravo foi expulso. Como ainda lhe restava uma substituição, o treinador dos "Cityzens", Pep Guardiola, rendeu Riyad Mahrez por Kyle Walker, um defesa que tem jeito para função e que assim o revela frequentemente nos treinos.

Pelo sim, pelo não, o City não facilitou um nadinha que fosse. Mesmo em inferioridade numérica, o campeão inglês monopolizou a bola e não mais permitiu um único remate à equipa italiana. No final, o empate chegou e sobrou para as ambições da equipa de Guardiola. Mais um empate, na próxima jornada, com o Shakhtar, dá-lhe o apuramento.

Ao campeão ucraniano, treinado por Luís Castro, tudo pode suceder. Com duas jornadas por disputar e a cinco pontos dos ingleses, para o Shakhtar o mais realista é disputar a segunda vaga com o Dínamo Zagreb, que corre no terceiro lugar, em igualdade pontual.

Para outro treinador português, Pedro Martins, confirmou-se a eliminação. Derrotado em Munique, por 2-0, o Olympiacos só já pode concorrer com o Estrela Vermelha pela repescagem para a Liga Europa. O campeão sérvio leva dois pontos de avanço e vai a Atenas na última jornada.