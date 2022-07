Ronaldo pede para sair do Manchester e Palhinha despede-se do Sporting

O jornal "Times" garante que o jogador português pediu para sair do Manchester United para poder disputar a Liga dos Campeões. Em Portugal, João Palhinha despediu-se do Sporting e Nélson Veríssimo foi oficializado no Estoril.

Sporting: O médio português embarcou para Londres, onde vai fazer exames médicos e assinar contrato com o Fulham. Na hora da despedida, João Palhinha reconheceu que a saída de Alvalade "custou mais do que esperava". "Estou muito orgulhoso do que fiz no Sporting com os meus colegas. Vou jogar para a melhor liga do mundo, que é a Premier League. Foi quando teve de acontecer, não se forçou nada. Fui à Academia despedir-me dos meus colegas. Custou-me muito, mais do que estava à espera. Só tenho de agradecer por tudo o que vivi no Sporting. Saio realizado porque conseguimos reerguer o clube", disse João Palhinha em declarações à CNN Portugal, no Aeroporto Humberto Delgado.

Boavista: O defesa brasileiro Robson Reis vai reforçar os axadrezados, por empréstimo do Santos até ao final da temporada, com opção de compra. O central, de 22 anos, estreou-se como profissional na equipa brasileira e contabilizou 12 jogos em 2021, após ter finalizado um percurso formativo iniciado no Osvaldo Cruz e no VOCEM. Natural de Vitória da Conquista, Robson Reis vai ajudar a colmatar a vaga aberta no eixo da defesa do Boavista com a saída para os franceses do Troyes do equatoriano Jackson Porozo, que também tinha sido contratado ao Santos, a troco de 3,5 milhões de euros.

Gil Vicente: O defesa-esquerdo brasileiro Lucas Barros, ex-Sporting da Covilhã, é reforço dos gilistas. Formado no Botafogo, do Rio de Janeiro, Lucas Barros, de 22 anos, alinhou na época passada na equipa serrana, na II Liga, tendo agora assinado um vínculo com o clube de Barcelos por três temporadas. É o quinto reforço do Gil Vicente, agora orientado por Ivo Vieira, após a saída de Ricardo Soares para os egípcios do Al Ahly, depois do guarda-redes Kritciuk (ex-Zenit, da Rússia), do defesa-direito Danilo Veiga (ex-Felgueiras 1932), do médio Pedro Tiba (ex-Lech Poznan, Polónia) e do avançado Ali Alipour (ex-Marítimo).

Vizela: O guarda-redes Fabijan Buntic, internacional pelas seleções mais jovens da Croácia, é reforço do Vizela para as próximas três temporadas. Proveniente dos alemães do Ingolstadt 04, Fabijan Buntic chega ao clube minhoto para disputar o lugar com Pedro Silva, Baldé e Nader. Com 25 anos, 1,94 metros e também com passaporte alemão, dado que nasceu e jogou no Estugarda, Fabijan Buntic ficou mais conhecido na sua passagem pelo Ingolstadt 04. Cumpriu mais de uma centena de jogos e o golo apontado ao Victoria Colónia percorreu o mundo através das redes sociais.

Estoril: O treinador Nélson Veríssimo, que orientou o Benfica na época passada, foi oficializado como novo técnico da equipa de futebol dos canarinhos, um dia após se ter confirmado a saída de Bruno Pinheiro. Nélson Veríssimo, de 45 anos, estava desvinculado desde que deixou o Benfica, no qual cumpriu contrato até há poucos dias e cuja equipa principal orientou entre dezembro de 2021 e maio do presente ano. Antes, o técnico exerceu o cargo de treinador principal do Benfica B durante época e meia, num longo percurso no clube encarnado, no qual desempenhou funções como treinador principal interino da equipa principal em 2020, técnico-adjunto da equipa principal em 2019 e treinador adjunto da equipa B, entre 2012 e 2019.

Marítimo: O clube insular anunciou a chegada do médio Lucho Vega proveniente do Estoril Praia, o segundo reforço apresentado pela equipa madeirense da Liga. "Lucho Vega assinou pelo Marítimo e vai defender o 'leão do Almirante Reis' durante as próximas três temporadas", avançou o conjunto verde rubro. O médio ofensivo, de 22 anos, que atuava na equipa de sub-23 estorilista, esteve cedido na primeira metade da época transata ao AD Alcorcón, que disputa a II Liga espanhola, regressando em janeiro para representar o plantel principal, alinhando em sete partidas oficiais. "Podem esperar de mim muita garra. Nunca desisto de um lance. Sou um jogador que gosta de ter bola, de chegar à área e de participar no golo", sublinhou a nova contratação dos insulares aos órgãos de comunicação do clube.

Manchester United: Segundo o jornal "The Times", Cristiano Ronaldo pediu à administração do Manchester United para deixar o clube e ser transferido por "um valor razoável". A mesma publicação adianta que o craque português, de 37 anos, pretende jogar na Liga dos Campeões, sendo que os "red devils" vão disputar a Liga Europa na próxima temporada. Ainda no Manchester United, o guarda-redes Dean Henderson foi cedido ao Nottingham Forest, recém-promovido à Premier League.

AC Milan: A Sky Sports italiana garante que o clube italiano vai reunir-se nos próximos dias com Zlatan Ibrahimovic com vista a acertar a renovação de contrato do veterano sueco. O jogador de 40 anos foi recentemente operado a uma lesão grave no joelho esquerdo e estará fora dos relvados entre seis a sete meses, mas o AC Milan pretende garantir a continuidade no plantel.