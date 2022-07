Ronaldo pediu para sair, United não permitiu

Segundo a imprensa inglesa, Cristiano Ronaldo terá pedido ao Manchester United para sair do clube, pedido esse que terá sido negado pelo emblema britânico.

Diz o Daily Mail que o internacional português será gradualmente integrado nos trabalhos da equipa, depois de ter falhado o início da pré-época, que contemplou digressões à Tailândia e à Austrália.

Na quarta-feira, Cristiano Ronaldo esteve na bancada a assistir ao jogo de treino com o Wrexham, realizado à porta fechada, sendo expectável que, caso não haja alterações na situação entre jogador e red devils, que Cristiano Ronaldo possa participar nalgum dos próximos jogos de preparação, com o At. Madrid, no sábado, e Rayo Vallecano, em Old Trafford, no domingo.

Ronaldo, de 37 anos, tem um salário a rondar os 429 mil euros semanais, como explica a publicação britânica, mas mesmo assim a sua importância no plantel, tanto ao nível de golos como de relevo no balneário, leva o Manchester United a dar tudo por tudo para contar com o avançado em 2022/23.