Ronaldo pode defrontar Real Madrid na Champions. Veja a lista de jogos

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 11:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Os encontros do quartos-de-final realizam-se entre 12 e 15 de agosto, nos estádios da Luz e Alvalade, em Lisboa.

Quartos-de-final:

-- Manchester City/Real Madrid - Juventus/Lyon

-- Leipzig - Atlético de Madrid

-- Barcelona/Nápoles - Bayern Munique/Chelsea

-- Atalanta - Paris Saint-Germain

Meias-finais:

-- Vencedor do Manchester City/Real Madrid - Juventus/Lyon e vencedor do Barcelona/Nápoles - Bayern Munique/Chelsea

-- Vencedor do Leipzig - Atlético Madrid e vencedor do Atalanta - Paris Saint-Germain

Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain já estão apurados para os quartos-de-final, mas ainda há equipas que têm de jogar a segunda mão para se apurarem para a fase seguinte.

A Juventus de Cristiano Ronaldo está obrigada a vencer para passar à fase seguinte, depois de ter sido derrotada pelo Lyon por 1-0. O Chelsea vai encontrar dificuldades em dar a volta à eliminatória, após ter perdido por 3-0 na primeira mão frente ao Bayern de Munique. O Barcelona tem vantagem no confronto com o Nápoles, após ter empatado a um golo em Itália. Manchester City e Real Madrid será um dos jogos mais interessantes do que resta dos oitavos-de-final, sendo que os ingleses têm vantagem após terem vencido por 2-1 em Madrid.

Ao contrário do que é habitual, os jogos dos quartos-de-final e meia-final serão realizados em apenas uma mão.

Os oitavos-de-final serão realizados nos estádios das equipas da casa, como é costume, mas à porta fechada. Apenas os jogos dos quartos-de-final, meia-final e final serão disputados em Lisboa.