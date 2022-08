Ronaldo pode ficar em Manchester com uma condição, mas o desejo era Dortmund

Avançado terá de aceitar uma exigência do treinador Erik ten Hag para permanecer no plantel da formação inglesa. Porém, o português via com bons olhos uma mudança para o campeonato alemão.

A pouco mais de uma semana do fecho do mercado de transferências, o futuro de Cristiano Ronaldo continua uma incógnita. O futebolista ainda é ligado a uma saída do Manchester United mas os destinos prováveis parecem ter fechado a porta ao internacional português, se bem que o mercado é imprevisível e tudo pode mudar no último minuto.

De acordo com a informação avançada pelo "The Athletic" esta quarta-feira, o treinador Erik ten Hag aceita ficar com CR7 no plantel com uma condição: o jogador tem de aceitar "de bom grado" fazer parte da rotação natural do plantel, e deixar de ter um lugar intocável no onze. Caso o português não concorde, terá até ao dia 1 de setembro (fecho da janela de transferências) para sair.

Há umas semanas que Ronaldo tem sido associado a uma transferência para os alemães do Borussia Dortmund, o que motivou a intervenção do presidente executivo Hans-Joachim Watzke. "Adoro o jogador, seria encantador vê-lo jogar aqui, mas não há nenhum contacto entre as duas partes e, como tal, é necessário deixar de falar sobre isso", disse.

Esta quarta-feira, o jornal alemão "Bild" informou que Cristiano Ronaldo via com bons olhos uma mudança para o Borussia Dortmund, visto que é um campeonato onde nunca jogou e teria a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões e, ainda, conquistar novos títulos. Porém, segundo a mesma publicação, após uma reunião entre os responsáveis do clube, terá ficado decido que não seria positivo avançar para a contratação do atacante.

Isto deve-se à elevada popularidade de CR7, o que faria com que todas as atenções ficassem viradas para ele, algo considerado pelo conjunto germânico como "prejudicial". Para além disto, o grande esforço financeiro para obter os serviços do avançado português, que de momento aufere cerca de 24 milhões de euros no Manchester United, é outro motivo para fechar a porta ao jogador, até porque o mais bem pago no Dortmund é Marco Reus (12 milhões por ano).