Ronaldo? Presidente do Atlético de Madrid diz que plantel está fechado

Após dias de especulação em torno da possível contratação de Cristiano Ronaldo, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique ​​​​​​​Cerezo, garante que o plantel "colchonero" está fechado.

Durante a apresentação do lateral direito argentino Nahuel Molina, oriundo da Udinese, o presidente do Atlético de Madrid revelou que "com esta contratação, a nossa direção desportiva consegue encaixar a última peça que procurávamos".

"Repito aos nossos amigos jornalistas: com esta contratação conseguimos encaixar a última peça que procurávamos", reforçou Enrique Cerezo, numa clara alusão aos rumores que vão colocando Cristiano Ronaldo na rota do clube "colchonero".

O dirigente já havia referido que a contratação do avançado do Manchester United era "praticamente impossível" de se concretizar. Agora, terá fechado de vez a porta a CR7.