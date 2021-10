Ronaldo: "Reforma é quando eu quiser"

JN Hoje às 20:47 Facebook

Em entrevista à Sky Sports, Cristiano Ronaldo, de 36 anos, foi confrontando com a possibilidade de a reforma estar cada vez mais perto e respondeu de forma assertiva.

"Ainda não é o meu tempo. Não vai ser quando as pessoas querem, mas sim quando eu quiser. Quando sentir que não vou ser capaz de correr, driblar, de chutar. Quando ficar sem potência. Mas eu ainda tenho tudo isso, quero continuar. Como tenho dito, estou motivado para fazer as minhas coisas e continuar a fazer as pessoas felizes e eu também, que é o mais importante. Quero subir o nível. Sou o melhor marcador de sempre de seleções, na Liga dos Campeões domino em quase todas as categorias, mas quero continuar. Gosto de jogar futebol", rematou o capitão da seleção nacional.

Na primeira época do regresso ao Manchester United, depois de passagens por Real Madrid e Juventus, o avançado já leva seis golos em oito jogos disputados e promete não ficar por aqui, tendo sido decisivo nas vitórias dos "red devils" nos últimos jogos da Liga dos Campeões (Young Boys, 2-1 e Atalanta, 3-2).