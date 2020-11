Ronaldo, Sérgio Conceição e Jesus entre os vencedores das Quinas de Ouro

JN Hoje às 20:12 Facebook

Os vencedores dos prémios Quinas de Ouro 2020, designados por Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) e Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), foram conhecidos esta quarta-feira.

Cristiano Ronaldo, Sérgio Conceição, Jorge Jesus, Pepe, Trincão, Cláudia Neto, Jordan Santos (futebol de praia), F. C. Porto e Portugal (futebol de praia) foram os vencedores.

As três entidades consideraram que, "mesmo numa época atípica, era não só possível como relevante sublinhar o esforço e o mérito de equipas, treinadores e jogadores portugueses, a atuarem em Portugal e no estrangeiro, envolvidos em competições que decorreram até ao fim".

Face à pandemia da covid-19, as Quinas de Ouro 2020 têm uma versão mais reduzida e com as categorias adaptadas às contingências que a época futebolística enfrentou. Os prémios serão entregues individualmente em datas a anunciar nas próximas semanas.

Confira, agora, a lista de vencedores.

Equipa do ano masculina: F. C. Porto

Jogador português a atuar no estrangeiro: Cristiano Ronaldo

Jogador português a atuar em Portugal: Pepe

Jogador português revelação: Trincão

Jogadora portuguesa a atuar no estrangeiro: Cláudia Neto

Treinador português no estrangeiro: Jorge Jesus

Treinador português a atuar em Portugal: Sérgio Conceição

Jogador do ano (futebol de praia): Jordan Santos

Equipa do ano (futebol de praia): Portugal