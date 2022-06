"Ronaldo suplente é como estar num bar sem cerveja"

JN Hoje às 10:40 Facebook

Crítica internacional não estava à espera de ver CR7 no banco de início no Espanha-Portugal

Cinco anos depois, Cristiano Ronaldo voltou a ser suplente na seleção portuguesa e o facto deixou boquiaberta grande parte da crítica internacional, sobretudo em Espanha, que contava ver o craque luso no onze de Fernando Santos na partida que abriu a Liga das Nações para as duas seleções e que terminou empatada a um golo.

"Ronaldo suplente deu um ar antinatural ao evento, como se estivéssemos num bar sem cerveja. Jogou apenas meia hora", escreve o jornal madrileno "Marca", sem esconder a surpresa e até alguma desilusão pela opção do selecionador português.

"Ronaldo só entrou aos 62 minutos, foi assobiado e apenas inquietou a seleção espanhola", titulou o diário "As", também de Madrid. "Como aprender a jogar sem CR7? O Real Madrid encontrou a resposta há quatro anos e Fernando Santos fez um simulacro", acrescentou.

Em Itália, o "Corriere dello Sport" destacou que ex-avançado da Juventus "entrou a tempo de ajudar Portugal a empatar", mesmo sublinhando o facto de Ronaldo ter sido suplente na equipa das quinas pela primeira vez desde 2017.

Na Argentina, o diário desportivo "Olé" também não estava à espera da opção de Fernando Santos. "A maior surpresa surgiu antes do jogo: Ronaldo, um dos melhores do Mundo, ficou no banco. E apesar de não ter sido ele a fazer a igualdade, a presença em campo nos últimos 30 minutos favoreceu Portugal, que conseguiu chegar ao empate".

Recorde-se que Fernando Santos, depois da partida, justificou a decisão de ter colocado Ronaldo no banco de início como "uma opção técnica e tática", deixando em aberto a possibilidade de o madeirense voltar ao onze no jogo de domingo com a Suíça, em Alvalade.