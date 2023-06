Ronaldo tem "duas ou três coisas na cabeça" para quando pendurar as chuteiras

Cristiano Ronaldo abordou o futuro, após deixar de ser futebolista. Mesmo sem concretizar, CR7 admitiu ter planos, para o que se seguirá à carreira de jogador

Mesmo com contrato até 2025 com o Al Nassr, da Arábia Saudita, que admite cumprir até ao final, Cristiano Ronaldo já projeta o que se seguirá, após pendurar as chuteiras.

"Quero fazer muitas coisas e continuar a gerir a minha área de negócios. Mas quero fazer algo relacionado com o futebol. Tenho duas ou três coisas na cabeça, mas prefiro não dizer agora", afirmou, nesta quarta-feira, o craque português, ao responder a um questionário em parceria com a Binance, plataforma com a qual trabalha.

CR7, de 38 anos, falou ainda sobre a capacidade de reagir, face a resultados desfavoráveis: "Ninguém é perfeito. Todos temos incertezas na vida e há que procurar ter capacidade de nos levantar. É parte do processo. Considero que aprendo mais quando estou na mó de baixo. Quando estamos na crista da onda não vemos o que se passa. Digo sempre aos meus amigos que é bom ter problemas".

O avançado internacional também apontou um prato favorito. "Sou bom de boca. Não tenho um favorito, mas vou mencionar um: Bacalhau à Brás. Não vou traduzir para inglês, vão ao Google", disse, entre sorrisos.