Ronaldo tem recorde de longevidade à vista no Europeu de 2024

Assim, de repente, Cristiano Ronaldo acabou com possíveis dúvidas. Quer representar Portugal no Mundial, daqui a dois meses, e também no próximo Europeu, em 2024. "Vou assumir já. Ainda vão levar um bocadinho mais de carga do Cris", afirmou o craque, em pleno palco da gala "Quinas de Ouro", na noite de anteontem.

O anúncio não surpreendeu os internacionais portugueses ouvidos pelo JN. "É uma boa notícia para a seleção. Sou daqueles que defendem que, enquanto houver qualidade, não é a idade que deve decidir quem joga, ou não", disse Chainho, antigo médio do F. C. Porto, convencido de que CR7 só não está ao nível habitual pelo facto de não ter feito a pré-época no Manchester United: "Sem fazer pré-temporada, nem aos 20 anos, nem aos 40, se consegue estar no topo da forma".

Para o guarda-redes Beto, nem há questão. "O Cristiano é um animal competitivo. Se é vontade dele ir ao Europeu, bem-vinda seja essa notícia. Tenho a certeza de que está a trabalhar para chegar à forma normal dele. Quanto mais tempo nos brindar com a presença na seleção, melhor. As pessoas deviam desfrutar, em vez de estarem preocupadas com a idade", sublinhou.