Ronaldo tenta igualar Messi mas tem a concorrência de Lewandowski

O internacional português Cristiano Ronaldo vai enfrentar hoje o eterno rival Lionel Messi e o favorito Robert Lewandowski na luta pelo troféu de melhor futebolista do mundo, nos prémios "The Best", entregues pela FIFA.

O avançado dos italianos da Juventus conta com cinco troféus "The Best" no currículo (2008, 2013, 2015, 2016 e 2016/17) e procura igualar o argentino do FC Barcelona, atual detentor do galardão e o mais premiado entre os futebolistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019).

Contudo, os dois principais "astros" do futebol mundial vão enfrentar a concorrência do polaco Robert Lewandowski, considerado o favorito a arrecadar o troféu. O ponta-de-lança ajudou o Bayern de Munique a vencer a última edição da Liga dos Campeões, foi o melhor marcador dessa prova e ainda foi eleito, em outubro, o melhor jogador do ano para a UEFA.

Os alemães Jürgen Klopp (Liverpool), atual "dono" do prémio, e Hans-Dieter Flick (Bayern de Munique) vão concorrer com o argentino Marcelo Bielsa (Leeds) ao prémio de melhor treinador de futebol masculino.

Já no futebol feminino, a inglesa Lucy Bronze (Manchester City), a dinamarquesa Pernille Harder (Chelsea) e a francesa Wendie Renard (Lyon) lutam pelo galardão de melhor jogadora, enquanto o francês Jean-Luc Vasseur (Lyon), a britânica Emma Hayes (Chelsea) e a selecionadora dos Países Baixos, Sarina Wiegman, são os candidatos a melhor técnico no setor feminino.

As 11 categorias dos prémios "The Best", em masculinos e femininos, serão eleitos por capitães e treinadores de todas as seleções, adeptos e representantes de órgãos de comunicação social de todo o mundo.

A cerimónia de entrega dos prémios "The Best", que esteve inicialmente marcada para setembro, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19, vai realizar-se através de um evento exclusivamente virtual.