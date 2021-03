Ronaldo torna-se o jogador com maior longevidade na seleção

JN/Agências Hoje às 20:41 Facebook

O internacional português Cristiano Ronaldo tornou-se esta quarta-feira o jogador com a carreira mais longa ao serviço da seleção nacional, superando o malogrado guarda-redes Vítor Damas, ao cumprir a 171.ª internacionalização 6426 dias depois da estreia.

Ao entrar no "onze" titular frente ao Azerbaijão, em Turim, no estádio da Juventus, CR7 cumpriu já 17 anos, sete meses e dois dias desde que vestiu pela primeira vez as cores da seleção principal das quinas. A estreia aconteceu a 20 de agosto de 2003.

Desta forma, o capitão bateu mais um recorde na seleção nacional, este na posse de Vítor Damas desde o 29.º e último encontro na principal formação das quinas, a 11 de julho de 1986, na malfadada fase final do Mundial de 1986.

Por culpa da lesão sofrida pelo titularíssimo Bento num treino, depois da estreia vitoriosa face à Inglaterra (1-0), Damas foi chamado ao "onze", defrontando a Polónia (0-1) e Marrocos (1-3), em duas derrotas que ditaram o prematuro adeus luso.

Quando defrontou os marroquinos, com 38 anos, o então guarda-redes do Sporting envergou a camisola das quinas 6305 dias, ou 17 anos, três meses e cinco dias, após a estreia, num particular com o México (0-0), a 6 de abril de 1969.

Vítima de um cancro, Damas morreu a 13 de setembro de 2003, com apenas 55 anos, curiosamente poucos dias depois da estreia de Cristiano Ronaldo pela seleção lusa.

No pódio de jogadores com maior longevidade na seleção portuguesa está o também malogrado Rui Jordão. Nascido na cidade angolana de Benguela, estreou-se pela seleção das quinas a 29 de março de 1972 e despediu-se em 25 de janeiro de 1989, o que perfaz um intervalo de 6146 dias, ou 16 anos, nove meses e 27 dias.

Internacional em 43 ocasiões, enquanto jogador do Benfica, Sporting e Vitória de Setúbal, Jordão destacou-se ao marcar o golo que garantiu o primeiro apuramento de Portugal para um Europeu (1-0 à União Soviética), o Euro84, e bisar na triste meia-final com a França (2-3 após prolongamento).

João Moutinho, que também é titular esta quarta-feira, está em quinto lugar, com um intervalo de 5698 dias, aproximando-se perigosamente do ex-jogador falecido a 18 de outubro de 2019.

Moutinho, que se estreou na seleção principal a 17 de agosto de 2005, ainda tem, primeiro, de ultrapassar Nuno Gomes, atual quarto da tabela, com 5739 dias, ou 15 anos, oito meses e 17 dias, entre 24 de janeiro de 1996 e 11 de outubro de 2011.

No sexto lugar, surge Ricardo Quaresma, que cumpriu a estreia uns meses antes de Cristiano Ronaldo, a 10 de junho de 2003, mas não joga desde 30 de junho de 2018: soma um intervalo de 5499 dias, e, se ainda vier a ser chamado, pode saltar para a frente.

Top 10 de jogadores com maior longevidade na seleção nacional:

1.º Cristiano Ronaldo* (20/08/2003 a 24/03/2021) - 6426 dias - 17 anos, 7 meses, 2 dias

2.º Vítor Damas (06/04/1969 a 11/07/1986) - 6305 - 17 anos, 3 meses, 5 dias

3.º Rui Jordão (29/03/1972 a 25/01/1989) - 6146 - 16 anos, 9 meses, 27 dias

4.º Nuno Gomes (24/01/1996 a 11/10/2011) - 5739 - 15 anos, 8 meses, 17dias

5.º João Moutinho* (17/08/2005 a 24/03/2021) - 5698 - 15 anos, 7 meses, 7 dias

6.º Ricardo Quaresma* (10/06/2003 a 30/06/2018) - 5499 - 15 anos, 20 dias

7.º Luís Figo (12/10/1991 a 08/07/2006) - 5383 - 14 anos, 8 meses, 26 dias

8.ª Humberto Coelho( 27/10/1968 a 27/04/1983) - 5295 - 14 anos, 6 meses

9.ª Silvino Louro (13/04/1983 a 11/10/1997) - 5295 - 14 anos, 5 meses, 28 dias

10.º João Pinto (16/02/1983 a 09/11/1996) - 5015 - 13 anos, 8 meses, 24 dias

* ainda em atividade